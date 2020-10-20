Yarının Sınırında filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Yarının Sınırında filmi konusu nedir? Yarının Sınırında oyuncu kadrosu!

Bugün Star TV ekranlarında Yarının Sınırında filmi yayınlanacak. Peki Yarının Sınırında konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak?

YARININ SINIRINDA FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yarının Sınırında filmi bugün (20 Ekim Salı 2020) Star TV ekranlarında saat 20:00 'da yayınlanacaktır. Ayrıca kaçıranlar için bugün 22:15 'de tekrardan yayınlanacaktır.

YARININ SINIRINDA FİLMİ NEDİR?

Yarının Sınırında, Doug Liman tarafından yönetilen ve senaryosu Hiroshi Sakurazaka'nın 2004'te yayınlanan All You Need Is Kill adlı Japon light novelinden uyarlanan 2014 Amerika yapımı bilimkurgu, aksiyon filmi. Filmin başrollerini Tom Cruise ve Emily Blunt paylaşmaktadır. Film Dünya'nın bir yaratık ırkı tarafından saldırıya uğradığı bir gelecekte geçmektedir. Hiçbir savaş tecrübesi olmayan halka ilişkiler memuru Bill Cage yaratıklara karşı yapılan savaşta öldüğünde kendisini bir zaman döngüsünün içinde bulur. Cage her öldüğünde uyandığı aynı gün tekrar uyanmaktadır. Cage Özel Kuvvet askeri Rita Vrataski ile birlik oluşturarak dünya dışı varlıkları öldürme yolunu ararlar.

2009'un sonlarında 3 Arts Productions kitabın haklarını satın aldı ve Warner Bros.'a sattı. Çekimler 2012'nin sonlarında başladı ve İngiltere'deki Leavesden Studios, Trafalgar Meydanı ve Saunton Sands'da yapıldı. 9 şirket görsel efektleri ele aldı.

Film 30 Mayıs 2014'ün hafta sonunda Birleşik Krallık, Brezilya, Almanya, İspanya ve Endonezya dahil 28 ülkede gösterime girdi. 6 Haziran'ın hafta sonunda ise Kuzey Amerika (ABD ve Kanada), Avustralya, Çin ve Rusya dahil 36 ülkede gösterimdeki yerini aldı. Film dünya çapında $370 milyon'dan fazla hasılat elde etti ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar aldı.

YARININ SINIRINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.

YARININ SINIRINDA OYUNCU KADROSU

Tom Cruise, Binbaşı William "Bill" Cage

Emily Blunt, Çavuş Rita Rose Vrataski

Bill Paxton, Uzman Çavuş Farell

Brendan Gleeson, General Brigham

Kick Gurry, Griff

Dragomir Mrsic, Kuntz

Charlotte Riley, Nance

Tony Way, Kimmel

Jonas Armstrong, Skinner

Franz Drameh, Ford

Masayoshi Haneda, Takeda

Noah Taylor, Dr. Carter