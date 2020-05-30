Yapışık Kardeşler filmi konusu nedir? Yapışık Kardeşler oyuncuları ve fragmanı

İlker Ayrık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yerli komedi filmi Yapışık Kardeşler'in senaryosunu da Serhat Sarı kaleme aldı. Yapımcılığını ise Tahir Çonka üstleniyor. Yapışık Kardeşler'in başrolünde yine İlker Ayrık ile birlikte Hakan Bulut oynuyor.

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YAPIŞIK KARDEŞLER OYUNCULARI

Başarılı oyuncu İlker Ayrık'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isim İvana Sert oldu. Filmin oyuncuları arasında: İlker Ayrık, Hakan Bulut, Halil Sezai Paracıkoğlu, Müjdat Gezen, Bülent Şakrak, İvana Sert, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Fırat Tanış, Ayberk Atilla, Yasemin Çonka, M. Serdar Fırat ve Fatmagül Fakı bulunuyor.

YAPIŞIK KARDEŞLER FİLMİ KONUSU

Halim ile Selim komik iki kardeştir. Fakat sıradan kardeşlerden farkları, doğuştan yapışık ikizler olmaları ve bu yaşa kadar beraber yaşamış olmalarıdır. Küçük bir köyde sıra dışı hayatlarına mutlu mesut devam ederler ancak yaşları gelmesine rağmen, kendilerine uygun 'hayırlı' bir kısmet bulamazlar. Hal böyle olunca da büyük şehrin, İstanbul'un yolunu tutarlar...

YAPIŞIK KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yerli komedi filmi Yapışık Kardeşler'in çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapıldı. Bazı sahnelerin çekimleri ise Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.