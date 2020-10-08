Yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle intihar etti

İzmit'te yalnız yaşayan Fatih A.(44), boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra, Kuruçeşme Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Fabrikada çalışan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih A.'dan haber alamayan annesi, eve geldiğinde oğlunu salonda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Fatih A.'nın, boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşlediği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Fatih A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma başlatıldı.