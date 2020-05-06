Yağmur Aşık'tan çocuğunun okul müdürüne tehdit: Yüzüne kezzap atacağım

Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen anne Aşık, suçlamayı reddetmişti.

OKUL MÜDÜRÜ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürü Asiye K., küçük E.'nin yaşadığı psikolojik bunalıma tanıklık ettiğini söyleyip şahit olarak ifade vermişti. Sabah gazetesinin haberine göre; okul müdürü Asiye K., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak, Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğini belirtti.



"OKULU YAKACAĞIM"

Asiye K., "Beni önce 'Kadınsın, başına her türlü iş gelir' diye, sonra da 'Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı. Okul müdürü uzlaşmayı kabul etmeyince Yağmur Aşık hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



YAĞMUR AŞIK'IN OKUL MÜDÜRÜNE SAVURDUĞU TEHDİTLER& ;

"Biz karı-kocayız, aile işlerine karışma, yalnız bir kadınsın, başına her türlü iş gelebilir."

"Seni dağa kaldırtacağım, çırılçıplak serserilere leş edeceğim. Ailene ve yakınlarına zarar vereceğim, yüzüne kezzap atıp okulunu yakacağım."



YAĞMUR AŞIK'IN VUKUATLARI& ;

- Sokakta bulduğu baykuşu tedaviye götürdüğü veterineri dövdü.

- Hastanede bir otoparkçıyı darp etti.

- Dayak attığı görümcesi savcıya koştu.

- Emre Aşık'ın avukatını tehdit etti. Avukat, 8 ayrı suçtan şikayetçi oldu.

EMRE AŞIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini öne sürerek, Yağmur Aşık hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Alp, küçük kızıyla ilgili olarak da tehdit edildiğini iddia ederek, Yağmur Aşık hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmişti.