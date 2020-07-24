Xbox Games Showcase ile tanıtılan ilk Türk oyunu EXOMECHA büyük ilgi topladı! Twistedred tarafından geliştirilen Exomecha hakkında merak edilenler

23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Xbox Games Showcase etkinliğinde pek çok oyun tanıtıldı. Exomecha ise Xbox etkinliğinde Geoff Keighley tarafından tanıtılarak dünya prömiyerini yaptı. Tanıtılan oyunlar arasında Twistedred tarafından geliştirilen Exomecha da yer almaktaydı. Yapım ekibi tamamen Türklerden oluşan oyunun tanıtım videosu da yayınlandı.

Oyun dünyasında bu sene ilk olarak PlayStation5 adından çok bahsettirse de Xbox yaptığı tanıtımlar, ürünler ve oyunlarla adından bahsettirmeye devam ediyor. Microsoft, üç saat süren etkinlikte hem var olan hem de yeni çıkacak konsolların ve yapımların detayları hakkında bilgi verdi.

EXOMECHA İNCELEMESİ (TANITIM VİDEOSUNA GÖRE)

Oyuncular, Exomecha'nın ilk tanıtım videosunu Crysis ve Transformes oyunlarının havasına benzetti. FPS türü oyunlara bir yenisi olarak eklenecek oyun, rekabetçi çevrimiçi oyun severler tarafından beğenildi.

Oyun birinci şahıs nişancı oyunu olarak tanıtıldı. Oyunun atmosferi egzotik ve el değmemiş bir gezegen olarak görülmektedir. Mekanikleri sayesinde tank, helikopter tarzı bir araç kullanmak mümkündür. Lav dolu gezegende yakın dövüş de mümkün olacak.

GELİŞTİRİCİ TWISTEDRED EKİBİ AÇIKLAMA YAPTI

Geliştirici ekip, oyunun esnek oynanış sistemine sahip olacağını belirtti. Dev robotların da olacağı oyunda, karakterler yeteneklerini geliştirebilecek, pek çok araç yönetilebilecek.

EXOMECHA BATTLE ROYALE Mİ OLACAK?

Battle Royale modu da olacak oyun içerisinde büyük karşılaşmalar olacak.Sadece battle royale modu bulunmayacak. Squad olarak oynamak da mümkün olacak.

EXOMECHA HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLİR?

Xbox tarafından tanıtılan oyun Xbox One, Xbox One X ve PC'de oynanacağı açıklandı. Oyunun beta testlerine katılmak da mümkün. Buradankatılabilirsiniz.

EXOMECHA NE ZAMAN ÇIKACAK? EXOMECHA ÇIKIŞ TARİHİ

Oyun için tam tarih verilmedi fakat 2021 yılında çıkacak oyunlar listesine bir yenisi daha eklendi.

EXOMECHA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Pc için sistem gereksinimleri henüz yayınlanmadı.