WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak

WhatsApp'ta rehbere kayıtlı birine kolayca mesaj atılırken kullanıcılar rehberlerinde olmayan birine mesaj atmak için kişiyi kaydetmek zorundaydı. Ancak WhatsApp'a gelen yeni özellikle bu sorun ortadan kalktı ve artık kullanıcılar rehberlerinde kayıtlı olmayan birine kolayca mesaj atabilecek.

NUMARANIN WHATSAPP'A KAYITLI OLMASI ŞART

İlk olarak WhatsApp mesajı göndermek istediğiniz numaranın WhatsApp'ta kayıtlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer WhatsApp'a kayıtlı bir telefon numarası değilse mesaj göndermeniz mümkün değil.

BAĞLANTI OLUŞTURMANIZ GEREKİYOR

Kaydedilmemiş bir numaraya mesaj göndermeye başlamak için öncelikle WhatsApp bağlantısı oluşturmanız gerekiyor.

WhatsApp bağlantısı oluşturmak için Android veya iOS akıllı telefonunuzdaki herhangi bir tarayıcı aracılığıyla "https://wa.me/xxx" adresine gidin ve burada 'xxx' kısmına ülke kodu ile birlikte mesaj atmak istediğiniz telefon numarasını yazın.

Örneğin: https://wa.me/905331231212

Son aşamada karşınıza çıkan sayfada, "Sohbete Başla" butonuna bastıktan sonra konuşmak istediğiniz kişi ile yazışmaya başlayabilirsiniz. Böylece rehberinizde kayıtlı olmayan bir kişi ile konuşabilirsiniz.