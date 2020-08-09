Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul'a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.

09.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:59

Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Son Dakika: Erdoğan, iki koronavirüs aşı adayının hayvan deneylerini başarıyla tamamladığını açıkladı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı

Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.

SÖZLEŞMESİ 2+1 YILLIK OLACAK

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması ve siyah-beyazlı takımın kampına katılması bekleniyor.

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Welinton Souza Silva, geçen sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı. Çıktığı karşılaşmalarda 3 gole imza atan tecrübeli savunmacı 10 sarı kart 1 de kırmızı kart gördü.