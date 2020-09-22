Vuslat ne demektir? Vuslat kelimesi ne anlama gelir? TDK'ya göre vuslat ne demektir? Vasıl-ı Hak nedir? İslamda vuslat nedir?

Arapça kökenli olan vuslat kelimesine daha çok edebi eserlerde rastlanmaktadır. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz bu kelimenin anlamı nedir?

VUSLAT NE DEMEKTİR?

Vuslat erişmek, kavuşmak ve muhabbet duyduğumuz kişiyle hasret gidermek demektir. Vuslat, doğa ve evren yasaları ile akıl, mantık, sağduyu ile insanları iyiliğe ve doğruluğa yönelten bir olgudur. Kişi yaşamında bu kavramı hayat felsefesi edindiği takdirde hidayete erer. İyiyi ve kötüden ayıran, doğru yolda olan insan hakikate erişmiş demektir.

VUSLAT KELİMESİNİN TDK ANLAMI NEDİR?

Vuslat kelimesi TDK'da şu anlamda kullanılmaktadır.

Vuslat: Sevgiliye kavuşma.

Arapçadan dilimize geçmiştir.

VASILI-I HAK?

Vuslata erenlere Vasıl-ı hak denmektedir. Burada manen Hak yoluna erişmek kastedilmiştir. Kavuşan, sevdiğine ulaşan erişen kişilere vasıl-ı hak denmektedir.

İSLAMA GÖRE VUSLAT NEDİR?

İslama göre vuslat Hakk'a ve ilahi hakikatlere ulaşmaktır. Belli kurallar çerçevesinde vuslat gerçekleşir. Bu yolculukta öncelikle kulun kendini Hak'tan uzaklaştıran her şeyden yüz çevirmesi gerekmektedir. Kul farz olan ibadetlerini gerçekleştirir ve Hakk'a yakınlaşır. Bu vuslat gerçekleştğinde yani Hak ile kavuşulduğunda bir sonraki aşama 'Hak ile daimi birliktelik yani ittisal' gerçekleşmektedir.