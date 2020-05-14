Vücut tipine göre bikini nasıl seçilir?
Bikini ve mayo seçiminde renkler ve tasarımlardan önce vücut tipinizi göz önünde bulundurmalı; vücudunuzla uyum sağlayan modelleri tercih etmelisiniz.
14.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:56
Kıvrımlı vücutlar, atletik vücutlar, armut ve geniş üstlü vücutlar bikini ya da mayo seçerken vücutlarına uygun tasarlanmış ürünleri tercih etmeliler. İşte vücut tipleri ve doğru bikini modelleri…
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KIVRIMLI HATLAR
Kalça, göğüs ve göğüs bölgeleri dolgun olan kadınlar bikini veya mayo seçerken tek renk modelleri tercih edebilirler.
ATLETİK VÜCUTLAR
Atletik vücuda sahip kadınlar bikini seçerken bandajlı tasarımları tercih edebilirler.
ARMUT TİPİ VÜCUTLAR
Vücudunun alt kısmı üst kısmına göre büyük olan kadınlar üst kısmı daha detaylı olan modellere yönelebilirler.
GENİŞ ÜSTLER
Vücudunun üst kısmı alt kısma göre geniş olan kadınlar iki parçadan oluşan bikinileri tercih etmeliler.
KÜÇÜK ÜSTLER
Vücudunun üst kısmı alt kısmına göre küçük olan kadınlar V tasarımlı mayoları tercih edebilirler.