Vücut tipine göre bikini nasıl seçilir?

Kıvrımlı vücutlar, atletik vücutlar, armut ve geniş üstlü vücutlar bikini ya da mayo seçerken vücutlarına uygun tasarlanmış ürünleri tercih etmeliler. İşte vücut tipleri ve doğru bikini modelleri…

KIVRIMLI HATLAR

Kalça, göğüs ve göğüs bölgeleri dolgun olan kadınlar bikini veya mayo seçerken tek renk modelleri tercih edebilirler.

ATLETİK VÜCUTLAR

Atletik vücuda sahip kadınlar bikini seçerken bandajlı tasarımları tercih edebilirler.

ARMUT TİPİ VÜCUTLAR

Vücudunun alt kısmı üst kısmına göre büyük olan kadınlar üst kısmı daha detaylı olan modellere yönelebilirler.

GENİŞ ÜSTLER

Vücudunun üst kısmı alt kısma göre geniş olan kadınlar iki parçadan oluşan bikinileri tercih etmeliler.

KÜÇÜK ÜSTLER

Vücudunun üst kısmı alt kısmına göre küçük olan kadınlar V tasarımlı mayoları tercih edebilirler.