Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım

Meksika ekibi Monterrey'de top koşturan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen, koronavirüs ve kariyeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte Janssen'in açıklamaları: "Meksika'da birçok Hollandalı var, Monterrey'de de yaşıyorlar. Şu anda evden çıkamıyorum, sadece alışverişe gidiyorum. Futbola ara vermek zorunda kaldık ancak umarım kısa sürede oynamaya tekrar başlarız.

"MEKSİKA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Meksika'da çok mutluyum, neredeyse 1 yıldır buradayım. Uzun süredir burada kalacağımı düşünüyorum. 4 yıl daha sözleşmem var, büyük ihtimalle burada olacağım. Ancak kariyerimi sonlandırmadan Hollanda'ya da geri dönmek istiyorum.

"KATKI SAĞLAYAMADIM"

Tottenham'da ilk sezonumda 40 maç oynadım ancak birçoğu yedekten girerek oldu. Sonra Fenerbahçe'ye gittim ancak çok talihsiz günler yaşadım. Sakatlandım ve işler istediğim gibi olmadı. İstanbul güzeldi ancak futbol anlamında Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım."

(Sporx)