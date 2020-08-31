Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş'tan alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip ayrılan Victor Ruiz'in yeni durağı netleşti. İspanyol stoper, La Liga ekibi Real Betis'le anlaşmaya vardı. Endülüs temsilcisi, transferi resmi sitesinden duyurdu.

DAHA ÖNCE DE LA LIGA'DAYDI

31 yaşındaki Ruiz, kariyerine Espanyol'da başlayıp La Liga'da Valencia ve Villarreal'de de oynadı. İspanya'da altyapı milli takımlarında da oynamış olan oyuncu, 2011-2015 yıllarında ise Serie A devi Napoli'de oynuyordu.

23 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Beşiktaş'a imza atan Ruiz, siyah beyazlı ekiple 23 Süper Lig maçına çıkarken bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapmadı.