Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak

İsrailli model Bar Rafaeli, gelirini eksik bildirdiği için 2.8 milyon dolar vergi ödeyecek. 35 yaşındaki model 9 ay kamu hizmeti yapacak, annesi Zipi Rafaeli de 16 ay hapis yatacak.

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından hakkında 7.2 milyon dolarlık vergi kaçırma iddiaları bulunan Bar Rafaeli mahkeme ile anlaşmaya vardı.

9 AY KAMU HİZMETİ CEZASI DA ALDI

Gelirini eksik bildirdiği tespit edilen Rafaeli, 750 bin dolar ceza ve 2.8 milyon dolar vergi cezasına çarptırıldı. Rafaeli ayrıca 9 ay kamu hizmeti cezası da aldı. Hem menajeri hem annesi olan Zipi Rafaeli'ye ise 750 bin dolar para ve 16 ay hapis cezası verildi. Verilen cezaların toplamı ise 4.3 milyon dolar ediyor.