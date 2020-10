Velet - 6iant - Defkhan - Biyolojik Beyin şarkı sözleri | Velet x 6iant x Defkhan - Biyolojik Beyin lycrics

Yaptığı düetler ve yazdığı sözler ile beğenilen Velet, yeni şarkısını 6iant ve Defkhan ortaklığı ile piyasaya sürdü. Velet - 6iant - Defkhan - Biyolojik Beyin şarkı sözleri nelerdir?

VELET DEFKHAN BİYOLOJİK BEYİN ŞARKI SÖZLERİ

I'm on this , I'm on that see a bag a man chat ***

Talk about trap, like, yh i rock dat,*** this *** that ,

Everyones hopped out, yo go get that

Sen sen ol yeteneğimi deneme.

Daha yeni başlıyoruz daha bu bir deneme.

Suç senin değil,

Takmadı peder o gece bir bere işte o kara gece ah!

Vah vahlar, eksildi ahbaplar.

Mühimmat deposu gibi bir dil var.

Tank, tüfek, uçak, atom üretebilen bir laboratuvar

Biyolojik makine gibi beynim var.

Beni bile yenebilen bir azmim var.

Kara büyülere dönen beddualar,

Yalnızım karşımda dünya var.

Dünyalar arkamda dur,

Ömrüm az kaldı gel can da dur. x2

[Nakarat]

Ben yoruldum, deryalarda boğuldum.

Sonumuzdan beter.

Ölmüşüm gelin gömün beni mezara.

Ölmüşüm gelin gömün beni mezara.

Sardın beni kefenlere yerden yere vurdun beni

Kalktım geri düşmanlarım olsun deli

İçimdeki kurşunlara nazar eğle

beni bir nefes huzura azad eğle

Batsın güneş alsın beni yansın toprak

Kalsın geri avucumda ki cansız korkak.

Son çok tez geldi koptu telleri sabrımın,

aklımı gör çöz beni geri bir peri gönder kalmadı gözümün feri (feri)

direnip ileri git kaz siperi derin zehri içerim

elimi tutup suyun tersine yüzerim ulan bak

üzerime kan damladı gözümden içeri,

Kim tutabilir oğlum ölüme gideni.

Yıllardır saklı derdim, içerden çöktüm en altı gördüm.

Gülerken yüzüm efkarlı gönlüm bana bir nefes huzuru ver.

-

Ben yoruldum, deryalarda boğuldum.

Sonumuzdan beter.

Ölmüşüm gelin gömün beni mezara.

Ölmüşüm gelin gömün beni mezara

VELET KİMDİR?

1991 senesinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelen Türk Rap Sanatçısı Velet'in gerçek adı Talip Gören'dir. 2008 yılında bestelediği Aşkın İnadına şarkısı ile rap dünyasına giriş yaptı. Velet lakabı ile kısa sürede dinleyicilerin aklına kazınan Talip Gören; 12 aylıkken göç ettiği İngiltere'de yaşamını devam ettirdi.

DEFKHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1982 yılında Hollanda' da doğan, Defkhan 14 günlükken Almanya'ya gelmiş daha sonra Türkiye'ye gidip gelmeye başlamıştır.

İlkokulu Türkiye'de okuduktan sonra tekrar Almanya'ya dönmüştür.

1998 yılında Breakdans'a merakıyla birlikte rap müzik hayatına bir adım atan Defkhan, bu dönemler de arkadaş gruplarıyla birlikte birçok organizasyona katılan ünlü rapçi kendini oldukça geliştirmiştir.

Gerçek adı ise Mustafa Hakan Dursun'dur.