Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu

Harcama limitini ayarlamaya çalışan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için Lazio ile olan görüşmeler sonuca vardı. Sarı lacivertliler, Muriqi'i 18 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan devine satarken 26 yaşındaki oyuncunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi. Kosovalı golcünün maaşının ise 2 milyon euro ve bonuslar olduğu söylendi.

20.08.2020 00:35 | Son Güncelleme: 20.08.2020 01:59

Harcama limitini aşmamak için çabalayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Vedat Muriqi için Lazio ile görüşen sarı lacivertliler sonuca vardı. İtalyan devinin 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 26 yaşındaki golcüyü transfer ettiği öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre Kosovalı futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı söylendi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı

MAAŞI 2 MİLYON EURO

Haberde Muriqi'in Lazio'dan 2 milyon euro ve bonus maaş alacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK

Muriqi, kendisine ödenen 18 milyon euro ücretle Fenerbahçe tarihinin en fazla bonservis bedeliyle satılan 2. oyuncu olarak tarihe geçecek. Rekor, 2000 senesinde 21 milyon euroya Real Madrid'e satılan Elvir Baljic'te bulunuyor.

17 GOL-6 ASİST

Takımda bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren futbolcu Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.