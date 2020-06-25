Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde bugün 13.03'te AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem kısa süreli paniğe sebep olurken vatandaşlar can havliyle sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili herhangi bir can yaşanmadığı bildirildi.

VAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise yaptığı ilk açıklamada "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmaların sonucunda bir açıklama daha yapan Vali Bilmez, "Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı" dedi.