Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu

Van'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hastaları sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine bildirmeyen ve hastalığın yayılmasına sebebiyet veren Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman görevden uzaklaştırıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Örmetaş Mahallesi'nin 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen bir vatandaşta virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığını belirtti.

MUHTARIN HASTALARI SAKLAMASIYLA 20 KİŞİ DAHA KORONAVİRÜS OLDU

Jandarma ve sağlık ekiplerinin mahallede sürekli inceleme yaptığını anlatan Mehmet Emin Bilmez, "Muhtarın yasak başlamadan önce mahalleye gelenleri saklaması, jandarma ve sağlık ekiplerine yardımcı olmaması, yanıltmasından dolayı maalesef bugün o mahallemizde 20 pozitif vaka tespit edildi. Muhtar, bu ihmalinden ve köylünün sağlığını tehlikeye attığı için hakkında soruşturma açılıp görevinden uzaklaştırıldı. Muhtarın bu tavrı bizi oldukça üzdü." diye konuştu.

"MUHTARIN SORUMSUZLUĞU HASTALIĞIN MAHALLEYE YAYILMASINA NEDEN OLDU"

Edremit ilçesinin Doğanlar Mahallesi muhtarının da İstanbul'dan mahallesine gelecek otobüste Kovid-19 taşıyan yolcuların olduğunu jandarmaya bildirdiğini dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:"Muhtarımız, İstanbul'dan gelen hemşehrilerinin arasında pozitif vaka olduğunu bildirmesi üzerine arabayı Erzincan'da durdurduk. Sağlık taraması yapıldığında 4 kişinin daha önce testlerinin pozitif çıktığı ama buna rağmen seyahat belgesi alıp yola çıktıkları tespit edildi. Hastalar hastaneye kaldırılırken, araç eskortla Van'a getirildi. Gelen yolcuların bir kısmı Van, bir kısmı da Hakkari yolcusuydu. Evlerine bırakılan yolcular sağlık taramasından geçirildi. Onlardan da 3 kişinin testi pozitif çıktı. İşte bir muhtarımızın hassasiyeti 7 pozitif vakanın yayılmasını önledi. Diğer bir muhtarımızın duyarsızlığı da mahallenin neredeyse tümüne hastalığın bulaşmasına neden oldu. Onun için bir muhtarımızı ödüllendirdik, diğer muhtarımızı da cezalandırmak zorunda kaldık."

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan bir hastanın yaşadığı Örmetaş Mahallesi'nin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

MUHTAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Karantina sürecinin devam ettiği mahallede sağlık ekiplerinin taramalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşların muhtar tarafından mahalledeki karantinanın kaldırılması için saklandığı bilgisi yetkililere ulaştı. Yapılan çalışmalarla İstanbul'dan gelen diğer kişiler sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek test yapıldı. Yapılan test sonucunda 8 vatandaşın daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Başkale Kaymakamlığı, Mahalle Muhtarı Mikail Duman hakkında 'görevlilere yanıltıcı bilgi vermek ve görevi ihmal' soruşturması başlatarak görevden uzaklaştırdı.