Valör ne demek? Altın alımında valör nedir? Altına valör uygulaması ne demek? 100 gram altın alımı valör süresi nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), altın alımıyla ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak. Ekonomi dünyasında çok konuşulan gelişme sonrası Altın alımında valör nedir? Altına valör uygulaması ne demek? 100 gram altın alımı valör süresi nedir? Valör ne demek?

VALÖR NE DEMEK?

Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatan bir bankacılık terimidir.

VALÖR TARİHİ NE DEMEK?

Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir. Fransızca "valeur" kelimesinden dilimize geçmiştir.

BDDK AÇIKLAMA YAPTI

Son dakika açıklamasında, 100 gram ve üzeri altın alımında 1 gün valör uygulanacağı açıklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açılamada, BDDK'nın 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

100 GRAM ÜSTÜ ALTIN ALINAMIYACAK MI?

Paranız kadar istediğiniz ağırlıkta altını alabileceksiniz. Alıma bir sınır yok. Sadece aldığınızı aynı gün satamıyacaksınız.

100 GRAM ALTI SERBEST Mİ?

BDDK'nın altın alım satımı 100 gram ile sınırlı. Yani gün içinde en fazla alım satım miktarı 100 gram olarak belirlendi. 99 grama kadar gün içinde alıp satabileceksiniz.