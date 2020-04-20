İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ikinci faz destek ödemelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, 114 bin 113 kişiye 1.000 TL olarak yapılacak yardım ödemelerinin başladığını ve yardımı alacaklara evlerinde ödeme yapılacağını söyledi.

Vali Yerlikaya Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; İkinci Faz Destek Ödemeleri'ne başladık. 114 bin 313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42 bin 241 yarın da 72 bin 72 eve gidecek.Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz."