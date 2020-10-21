Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Reuters haber ajansının Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar gündeme geleceği yönündeki haberi değerlendiren Oktay, şu an için kısıtlamanın gündemde olmadığını söyledi.

Koronavirüsle mücadelenin yasaklarla yapılmadığını söyleyen Oktay, "Kovid-19 ile mücadelemizi yasaklar, kısıtlamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız." dedi.

"YAKLAŞIMIMIZ OLABİLDİĞİNCE NORMAL ŞARTLARDA GÖTÜRMEK"

Salgınla ilgili son durumu da değerlendiren Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil. Bölgesel yoğunlaşmalar yaşıyoruz. Ankara'da vardı, şimdi azaldı. İstanbul düşmüştü, İstanbul'da bir artış başladı. Bölgesel anlamda yoğunluk tamamen 'TMM' dediğimiz tedbirlere uymak ve uymamakla ve filyasyon ile ilgili.

TÜRKİYE'DEKİ SALGINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2013 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 513'e, toplam vaka sayısı ise 353 bin 426'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1507 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1507 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 308 bin 446'ya yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69, ağır hasta sayısı 1504, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.