Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Fabrice N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor'un kupa finalinde Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

28.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:59

Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da sezonun ilk ayrılığı gerçekleşti.

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Beşiktaş ile anılan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve kulübe veda etti. Ayrılığı Instagram'dan duyuran N'Sakala, hikayede video paylaşarak takım arkadaşlarına "Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?" diye tek tek sordu.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Beşiktaş'a transferi artık kesin olan N'Sakala'nın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

34 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig maçlarında toplam 34 kez sahaya çıkan Demokratik Kongolu sol bek, bu karşılaşmalarda 4 asist kaydetti.