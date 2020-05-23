Uzun Hikaye filmi nedir? Uzun Hikaye film konusu nedir? Uzun Hikaye oyuncuları kimler? Uzun Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey!
Mustafa Kutlu'nun kitabından uyarlanan başarılı Türk yapımı Uzun Hikaye hakkında merak edilenler haberimizde. Uzun Hikaye filmi nedir? Uzun Hikaye film konusu nedir? Uzun Hikaye oyuncuları kimler? Uzun Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey!
Mustafa Kutlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Uzun Hikaye filmi Kenan İmirzalıoğlu ve Tuğçe Kazaz gibi başarılı oyuncu kadrosu ile vizyona girdiği andan itibaren gündem oldu. Uzun Hikaye filmi hikayesi ve dramıyla Türk izleyici tarafından çok beğenilerek izlendi. Başarılı bir Osman Sınav yapımı olan Uzun Hikaye hakkında merak edilenler haberimizde.
UZUN HİKAYE KONUSU NEDİR?
"Uzun Hikaye", 1950'li yıllarda Bulgaryalı Ali'nin delikanlılık çağlarında Eyüp'te yazlık sinema işletmecisinin kızı Münire ile kaçmasını ve birbirlerine olan sevda öyküsünü anlatıyor. Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan filmde; Ali'nin eşitlik ve adalet tutkusunun doğurduğu sonuçlar nedeniyle kasaba kasaba dolaşan bu aile; gittiği her kasabada hayatın farklı bir yüzüyle tanışıp birçok şeye direnmek zorunda kalır.
1970'lerin sonuna kadar uzayıp giden hikayede, nereye giderse gitsin umudunu hiç kaybetmeyen Ali'nin gözlerindeki ışığı söndürebilecek tek şey, kendisinin verdiği haklı mücadeleye karşı her şeyden sakındığı biricik oğlu Mustafa'nın isyanlarıdır.
Demir yolları boyunca devam eden ve kasaba kasaba süren "Uzun Hikaye"; kimi zaman hüzünlü ve iç burkan, kimi zaman neşeli ve coşkulu, kimi zamansa heyecanlı ve romantizm yüklü bir macerayı anlatırken; Altan Erkekli, Mustafa Alabora, Güven Kıraç, Zafer Algöz gibi usta oyuncular da rollerini sahiplenişleri ve performansları ile insanların hafızalarında derin izler bırakıyor.
UZUN HİKAYE KÜNYESİ NEDİR?
Yönetmen: Osman Sınav
Slogan: Osman Sınav'dan Uzun Hikaye
Tür: Drama, Macera, Romantik
Yapım Yılı: 2012 (137 dk)
Vizyon Tarihi: 19 Ekim 2012 Cuma
Senaryo: Yiğit Güralp
Yapımcı Firma: Sinegraf Film
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik
UZUN HİKAYE OYUNCULARI
Kenan İmirzalıoğlu
Tuğçe Kazaz
İsmail Hakkı Ürün
Kürşat Alnıaçık
Erkan Avcı
Bora Koçak