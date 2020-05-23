Uzun Hikaye filmi nedir? Uzun Hikaye film konusu nedir? Uzun Hikaye oyuncuları kimler? Uzun Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey!

Mustafa Kutlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Uzun Hikaye filmi Kenan İmirzalıoğlu ve Tuğçe Kazaz gibi başarılı oyuncu kadrosu ile vizyona girdiği andan itibaren gündem oldu. Uzun Hikaye filmi hikayesi ve dramıyla Türk izleyici tarafından çok beğenilerek izlendi. Başarılı bir Osman Sınav yapımı olan Uzun Hikaye hakkında merak edilenler haberimizde.

UZUN HİKAYE KONUSU NEDİR?

"Uzun Hikaye", 1950'li yıllarda Bulgaryalı Ali'nin delikanlılık çağlarında Eyüp'te yazlık sinema işletmecisinin kızı Münire ile kaçmasını ve birbirlerine olan sevda öyküsünü anlatıyor. Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan filmde; Ali'nin eşitlik ve adalet tutkusunun doğurduğu sonuçlar nedeniyle kasaba kasaba dolaşan bu aile; gittiği her kasabada hayatın farklı bir yüzüyle tanışıp birçok şeye direnmek zorunda kalır.

1970'lerin sonuna kadar uzayıp giden hikayede, nereye giderse gitsin umudunu hiç kaybetmeyen Ali'nin gözlerindeki ışığı söndürebilecek tek şey, kendisinin verdiği haklı mücadeleye karşı her şeyden sakındığı biricik oğlu Mustafa'nın isyanlarıdır.

UZUN HİKAYE

Demir yolları boyunca devam eden ve kasaba kasaba süren "Uzun Hikaye"; kimi zaman hüzünlü ve iç burkan, kimi zaman neşeli ve coşkulu, kimi zamansa heyecanlı ve romantizm yüklü bir macerayı anlatırken; Altan Erkekli, Mustafa Alabora, Güven Kıraç, Zafer Algöz gibi usta oyuncular da rollerini sahiplenişleri ve performansları ile insanların hafızalarında derin izler bırakıyor.

UZUN HİKAYE KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Osman Sınav

Slogan: Osman Sınav'dan Uzun Hikaye

Tür: Drama, Macera, Romantik

Yapım Yılı: 2012 (137 dk)

Vizyon Tarihi: 19 Ekim 2012 Cuma

Senaryo: Yiğit Güralp

Yapımcı Firma: Sinegraf Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik

UZUN HİKAYE OYUNCULARI

Kenan İmirzalıoğlu

Tuğçe Kazaz

İsmail Hakkı Ürün

Kürşat Alnıaçık

Erkan Avcı

Bora Koçak