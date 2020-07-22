Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü

Rusya'da iki hafta önce sıra dışı bir olay yaşandı. Başkent Moskova'nın Znamya Truda takımında oynayan 16 yaşındaki Ivan Zaborsky adlı futbolcuyu topa vurduğu sırada yıldırım çarptı. Daha sonrasında hastaneye kaldırılan genç oyuncunun geri dönüşü ise iki hafta sürdü ve Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü.

KOMAYA GİRDİ

Zaborsky'nin yaşananların ardından Moskova'nın doğusunda yer alan Orekhovo-Zuyevo'daki bir hastanede komaya girdiği öğrenildi. Yaşam mücadelesini atlatan futbolcunun kız arkadaşı, yerel basına yaptığı açıklamada "Bilincini yeniden kazandı. Ancak güçlü ve acı verici şok nedeniyle komaya sokulması gerekmişti. Şimşek boynuna çarptı ve oradaki kolyesi nedeniyle bir yara izi oluşmuştu ve akciğeri de hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun kız kardeşi Karina Zaborovskaya ise "Adeta yeniden doğdu, hâlâ yaşananları idrak edemiyorum" dedi.

YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Gelen bilgiler arasında oyuncunun dün yaptığı antrenmanda iki dakika nefessiz kaldığı fakat antrenörlerin Zaborsky'ye yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle yeniden hayata tutunduğu da yer aldı.

YENİ SÖZLEŞME

FC Znamya Truda'nın oyuncuyla yeni sözleşme imzaladığı da öğrenildi.