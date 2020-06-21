Uzaylı İstilası film konusu nedir? Uzaylı İstilası film oyuncuları kimler? Bilim Kurgu filmi Uzaylı İstilası hakkında merak edilen her şey!

Uzaylı İstilası filmi 2017 yılında vizyona girdiği andan itibaren bilim kurgu severlerin sevdiği yapımlardan biri oldu. Grafikleri, aksiyon ve macera dolu sahneleri ile herkesin beğenerek izlediği film Uzaylı İstilası hakkında merak edilenleri, filmin konusunu ve oyuncularını sizler için haberimizde ele aldık.

UZAYLI İSTİLASI FİLM KONUSU NEDİR?

Özel silahlarla donatılan bir savaş uçağı ve personeli, dünyayı uzaylı istilasından kurtarmak için bütyük bir savaş veriyor.

UZAYLI İSTİLASI FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Caroline Ivari

Stephen Brown

Cedric Jonathan