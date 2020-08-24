Kenara çekilen otobüsün bagajından 55,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Erzincan'da, Narkotik Şubesinin yaptığı operasyonda kenara çekilen otobüsün bagajında, yağlı boya tablosu ve tavla takımı gibi hazırlanmış, sıkıştırılarak plaka halinde getirilmiş 55,6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ÇUVALLARIN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Durdurulan yolcu otobüsündeki aramalar sırasında Narkotik köpeğinin bagajdaki çuvallara verdiği tepki üzerine kontrol edilen çuvallar içinde çok sayıda yağlı boya tablosu ve tavla takımı bulundu. Tablolar ile tavla takımını inceleyen ekipler, 55,6 kilogram metamfetamin maddesinin sıkıştırılmasıyla yapıldığını belirledi. Çuvalların sahibi olan A.A. (42), gözaltına alındı.