Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu i

Tarih dizisi severlerin merakla beklediği Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden müjde geldi. Yakında ekrana gelecek olan dizi hakkında Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu izle konuları araştırıldı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Buğra Gülsoy: Sultan Melikşah

Hatice Şendil: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu: Elçin

Sevda Erginci: Tuna

Mehmet Özgür: Nizamülmülk

Ekin Koç: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş: İmam Gazali

İlker Kızmaz: Arslantaş

Osman Sonant: Andreas

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Dizi, Büyük Selçuklu Devletinin III.sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu alacaktır.Dizinin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun gibi oyuncular olacaktır.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı.

Yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak "Uyanış: Büyük Selçuklu", 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.

Bu diziyle TRT ekranlarında büyük beğeni toplayan, Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Ya İstiklal Ya Ölüm'ün de aralarında bulunduğu tarihi dizilere bir güçlü yapım daha ekleniyor.

Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ KANALDA?

Uyanış Büyük Selçuklu TRT 1'de yayınlanacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ