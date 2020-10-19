Uyanış: Büyük Selçuklu 'Hasan Sabbah' kimdir? Kim canlandırıyor? Gürkan Uygun kimdir? Hayatı ve biyografisi

Uyanış: Büyük Selçuklu izleyicileri Hasan Sabbah'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki Hasan Sabbah kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? Gürkan Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında, rol aldığı filmler nedir?

HASAN SABBAH KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakterini "Gürkan Uygun" canlandırmaktadır.

HASAN SABBAH KİMDİR?

Hasan Sabbah (1050 - 12 Haziran 1124), Nizârî-İsmaili Devleti'nin ve Haşhaşî fedai grubunun kurucusu.

Farklı bir dini ekole dayalı üst düzey dini bilgi birikimine ve otoriter bir liderlik karakterine sahip olduğu bilinen Hasan Sabbah kurduğu tarikatın suikaste dayanan farklı askeri taktikleri ve 35 yıl boyunca dışına çıkmadan yaşadığı Alamut Kalesi ile tanınmaktadır.

1046-47 veya 1053-54 yıllarında On iki İmam Şiiliği'nin önemli bir merkezi olan Kum kentinde doğduğu rivayet edilir. Sabbah, hayatını anlattığı Sergüzeşt-i Seyyidina adlı eserinde Himyerî Krallığı'nın soyundan geldiğini ve babasının Yemen'den Kufe'ye oradan da Kum şehrine göç ettiğini belirtmektedir. Babası Ali bin Muhammed Oniki İmam Şiiliğinin önemli isimlerinden birisiydi. Oğlu Hasan'ın felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyyat alanlarında iyi eğitim almasını sağladı.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun (d. 27 Mayıs 1974, İzmit) Gürcü asıllı Türk tiyatro, dizi ve film oyuncusu. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca canlandırdığı Memati Baş karakteriyle tanındı.

Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca Memati Baş karakterini canlandırdı.

Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandırdı.

TRT 1'in 28 Eylül 2020'de yayınlanmaya başlanacak Uyanış: Büyük Selçuklu adlı Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak dönem dizisinde Haşhaşîler'in lideri Hasan Sabbah'ı canlandıracaktır.

GÜRKAN UYGUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELERDİR?

Rol aldığı tiyatro oyunları:

Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi - 2013

Atina'lı Timon : William Shakespeare - Oyun Atölyesi - 2006

Yukarıda Biri mi Var : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1998

Bu Filmi Görmüştüm : Bricaire et lasaygues - Dormen Tiyatrosu - 1997

Komik Para : Ray Coony - Dormen Tiyatrosu - 1996

Arapsaçı (oyun) : Georges Feydeau - Dormen Tiyatrosu - 1995

Muhteşem İkili (oyun) : Neil Simon - Dormen Tiyatrosu - 1994

Rol aldığı diziler:

Kaygısızlar - 1994

Tatlı Kaçıklar - 1995

Son Kumpanya - 1997

Bir Demet Tiyatro

Affet Bizi Hocam - 1998

Böyle Mi Olacaktı - 1998

Yılan Hikayesi - 1999

Yedi Numara - 2000 (konuk oyuncu)

Aşkım Aşkım - 2001

Deli Yürek - 2002 - Cihan

Çiçek Taksi - 2002

Şapkadan Babam Çıktı - 2003

Kurtlar Vadisi - 2003-2005 (Memati Baş)

Kurtlar Vadisi Terör - 2007 (Memati Baş)

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 (Memati Baş)

Halil İbrahim Sofrası - 2010 (Kendisi, Konuk oyuncu)

Muhteşem Yüzyıl - 2013 (Mimar Sinan)

Hititya: Madalyonun Sırrı - 2013

Kaçak - 2013-2015 (Serhat Hakeri)

Kehribar - 2016 (Orhan Yarımcalı)

Bu Şehir Arkandan Gelecek - 2017 (Şahin Vargı)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi - 2018 (Delibaş)

Payitaht: Abdülhamid - 2018-2020 (Halil Hâlid Bey)

Uyanış: Büyük Selçuklu - 2020-günümüz (Hasan Sabbah)

Rol aldığı filmler:

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu: Özer Feyzioğlu 2019

Ankara Yazı Veda Mektubu - 2016

Somuncu Baba: Aşkın Sırrı: 2016 - I. Bayezid

Deliormanlı : Murat Şeker - 2016 (Tahsin Kara)

Hep Yek : Ali Yorgancıoğlu - 2016 (Cevat)

Günce : Gürcan Mete Şener ve Kemal Uzun 2003 (Kağıt Toplayıcı)

Bizans Oyunları : Gani Müjde - 2016 (Gazi Magosa)

Bana Masal Anlatma : Burak Aksak - 2015 (Jilet, Topal)

Unutursam Fısılda : Çağan Irmak - 2014

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı : Murat Şeker - 2014

Tamam mıyız? : Çağan Irmak - 2013 (İhsan'ın Babası)

Çanakkale: Yolun Sonu : Serdar Akar - 2013 (Onbaşı Muhsin, keskin nişancı)

Hititya Mangala Çarkı - 2013

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - 2011 (Memati Baş)

Kurtlar Vadisi Irak : Serdar Akar - 2006 (Memati Baş)

Çarpışma : Umut Aral - 2005

Fasulye (film) : Bora Tekay - 1999 (Cengiz)

Hoşçakal Yarın : Reis Çelik - 1998