Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı

Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin setinde kriz çıktı. Çekim ekibi ve oyuncuları gerekli koşulların sağlanamaması sonucu isyan etti.

İŞ BIRAKTILAR

Medya Radar'da yer alan habere göre: Henüz ekrana gelmeyen dizinin oyuncuları ve set çalışanları, zorlu çalışma koşulları ve ödemelerin alınamamasından dolayı iş bıraktı. Set çalışanları yaptıkları açıklamada, "Uzun süredir yapılmayan ödemeler vardı. Bu ödemelerle ilgili geçen hafta bir iş bırakma eylemimiz olmuştu, daha sonra paralarımızın haftalık olarak her salı yatacağı bildirildi. Fakat dün itibariyle paralar tekrar yatmayınca işi bıraktık. Dün 5'te herkes evlerine döndü, bu sabah tekrar geldik. Şu an itibariyle iş bırakmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"ZORLA BOZUK YEMEKLER YEDİRİYORLAR"

Çalışanlar, konu hakkında bir de bildiri yayınladı. Yazılı metin şu ifadeler yer aldı: "28 Eylül 2020 Pazartesi günü TRT 1 kanalında yayına girecek olan, yapımı Akli Film tarafından üstlenilen 'Uyanış: Büyük Selçuklu' adlı dizinin Çekmeköy ormanındaki platosunda dekor ekibinde bulunan 260 kişiye yakın çalışan sette mobbing'e maruz kalıyor. 24 saat kesintisiz çalışmaya zorlanarak bozuk yemekler ısrarla çalışanlara dayatılıyor. Personel için tuvalet ve su ihtiyacı karşılanmıyor.

"COVİD SÜRECİNDE HİJYEN YOK"

Giyinme odaları hijyenden uzak. Bunlara rağmen çalışmaya devam edip Covid-19 sürecinin getirmiş olduğu ekonomik zorlukların üstesinden gelmeye uğraşan set-dekor işçilerine haftalık yapılması gereken ödemeler de üç aydan beri sürekli aksamalar yaşanmıştır. Bu aksamalar beş haftadır ödemelerin hiç yapılmadığı bir duruma gelmiştir. Set-dekor işçileri 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de almaları gereken 5 haftalık ödemelerini alamadıkların için iş bırakma eylemine başlamıştır. Set-dekor işçileri çalışma koşullarının iyileştirilip, ödemelerini alana kadar eylemlerini devam ettirme konusunda sonuna kadar ısrarcı olacaklardır."

Henüz ekrana gelmeyen dizide Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi ünlü isimler yer alıyor.