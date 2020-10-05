Uyanış: Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 2. bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ne? Oyuncuları kimler?

Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu 3 bölüm fragmanı çıktı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 2. bölümü izle! Uyanış: Büyük Selçuklu gelecek hafta neler olacak? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanan 2. bölümün sonunda 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.

Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah'ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu'yu içten içe kemiriyorlardır.Melikşah'ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır.Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk'ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah'ın fedaisi olmayı başarır.

Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.İzleyici karşısına çıkmaya gün sayan dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe bulunuyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇIKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elçin'i Isfahan'a götürmek üzere Anadolu obasından alan Sencer ve Tapar, yolda Anadolu'daki asiler tarafından ölümcül bir tuzağa düşürülmüştür. Sencer ve Tapar düştükleri tuzaktan nasıl kurtulacaklardır? Anadolu Türkmenleriyle Selçuklu arasında başlamak üzere olan muhtemel bir savaşı engelleyebilecekler midir?

Bir taraftan Bâtıniler, Selçuklu'yu "içeriden çökertmeye çalışırken", diğer taraftan Bizanslılar da dışarıdan taarruzlarına başlayacaklardır! Bu taarruzlar karşısında Melikşah ve Sencer ne yapacaktır?

Tüm bunların arasında Selçuklu Sarayı'na gelecek olan 'misafir' saraydaki dengeleri nasıl değiştirecektir?

Diğer yandan yıllar önce devletinin selameti uğruna oğlundan vazgeçen Melikşah, Nizamülmülk'e oğlunu kendisine göstermesi hususunda ısrar eder. Melikşah'ın oğlunu görmesinin devlet için yeni tehlikelerin doğmasına yol açacağının farkında olan Nizamülmülk ne yapacaktır?

Melikşah oğlunu görme hasretiyle yanarken, Sencer gönlüne düşen aşk ateşiyle nasıl başa çıkacaktır?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇIKLU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Buğra Gülsoy - Sultan Melikşah

Hatice Şendil - Terken Hatun

Gürkan Uygun - Hasan Sabbah

Ekin Koç - Ahmed Sencer

Leyla Lydia Tuğutlu - Elçin

İlker Kızmaz - Arslantaş

Mehmet Özgür - Nizamülmülk

Cemal Toktaş - Gazzâlî

Osman Sonant - Andreas

Sevda Erginci - Turna

Murat Garipağaoğlu - Abdulmelik İbni Attaş

Bülent Alkış - Ömer Hayyam

Çiğdem Selışık Onat - Seferiye Hatun

Ali Gözüşirin - Muhammed Tapar

Leyla Feray - Gevher Hatun

Serdar Kılıç - Sultan AlpArslan

Volkan Keskin - Hürkuş

Mehmet Bozdoğan - Tacülmülk

Ertuğrul Postoğlu - Korkut Ata