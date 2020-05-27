Ütü yapmanın püf noktaları nelerdir? Nasıl ütü yapılır?

Şık bir görünüm için kıyafetlerin ütülü olması gerekiyor. Ama ütü yapmak çoğumuza zor geliyor. Ütü yapmanın püf noktalarını öğrendiğinizde artık ütüsüz kıyafet giymeyeceksiniz.

ÜTÜ NASIL YAPILIR?

Kategorilere ayırın: Her kıyafet türü için ayrı ütüleme tekniği uygulamanız gerekiyor. Bu yüzden öncelikle kıyafetlerinizi kategorilere ayırmalısınız.

İpek ve satenler: Saten ya da ipek kumaşlı kıyafet ütüleyecekseniz ütü bezi ya da eşarp kullanmalısınız. Böylece hassas kumaşların zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

Kol kartonu: Eğer Fransız kol kıyafet ya da omuz detaylı bir elbise ütülüyorsanız, kol kartonu kullanmanızda fayda var. Eğer kol kartonu tedarik etmede sorun yaşıyorsanız, bunun yerine omuz bölgesine bir havlu yerleştirerek ütü yapabilirsiniz.

Dikiş bölümleri: Kıyafetlerin dikiş bölümlerinin bozulmaması için önce elinizle dikiş bölümlerini düzeltin. Sonra ütüye başlayın.

Yaka ve kol bölümleri: Kıyafetlerin yaka ve kol kısımlarını ütülerken kırışmaması için önce içten sonra dıştan ütüleyin.

Dairesel hareketlerden kaçının: Kıyafetleri ütülerken dairesel hareketler yapmayın. Bu kıyafetlerin esneyip bozulmasına neden olur.

Geniş örtüler: Nevresim ve çok geniş örtüler ütüleyecekseniz, yere bir masa örtüsü ya da çarşaf serin. Bu örtünün üzerinde ütü yapın. Böylece kısa sürede ütü yapabileceksiniz.

Pileli kıyafetler: Pileli etek, gömlek ya da elbise ütüleyecekseniz, pilelerin bozulmaması için özel yöntem uygulamalısınız. Pileli kıyafetlerinizi önce normal ütüleyin. Sonra buhar uygulayarak yaptığınız ütüyü sabitleyin. Böylece pilelerde buruşma ya da açılma olmayacaktır.