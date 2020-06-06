Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

"TESTLER DÜZENLİ OLARAK YAPILACAKTIR"

MHK'den yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.