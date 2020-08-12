Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı

Ortaköy'de yokuş çıkacağı esnada kayarak kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki paletli kepçe, önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü Youtuber ve oyuncu Bilge Su Işık ise şoke oldu.

BAYIRDA KONTROLDEN ÇIKAN KEPÇE İKİ ARACA ÇARPTI

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre paletli kepçeyle yokuş çıkan İsmail K, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başlayan tonlarca ağırlıktaki kepçe, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kepçenin eve girmemesi sonucu ucuz atlatıldı. Olay sonrası araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu.

ÜNLÜ YOUTUBER'IN ARACI PERT OLDU

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede önlem aldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen sahipler ise gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Aracının kullanılamaz hale geldiğini gören ünlü Youtuber ve oyuncu Bilge Su Işık ise uzun süre aracına baktı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

"HER TÜRLÜ FACİA OLABİLİRDİ"

Olay hakkında konuşan Bilge Su Işık, "Ben uyuyordum sonra beni komşum Ebru abla aradı. Zaten baya bir ses geldi, sonra buraya geldim arabama kepçe çarpmış. Aracım görüldüğü gibi pert oldu. Komşumun da farı patladı ve çizildi. Burada her zaman çok insan oluyor, her türlü facia olabilirdi. Neyse ki cana değil mala geldi. Şurada da ev var tatsız bir şey olabilirdi" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM OTOBAN FARESİ"

Instagram hesabından arabasıyla olan fotoğraflarını paylaşan fenomen, "Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak. Bugün çok sevdiğim ilk arabam park halindeyken bir kepçenin çarpmasıyla pert oldu dostlar... Neyse ki kimseye zarar gelmedi. Bana 9 ay gerçekten çok güzel şeyler yaşattın, seni özleyeceğim otoban faresi" dedi.