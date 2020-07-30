Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti

Şarkıcı Kibariye'yi torun heyecanı sardı. Ünlü şarkıcının hamile olan 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık doğum için gün sayıyor.

Anne olmak için gün sayan Birgül'ü rutin kontrolleri için gittiği hastanede annesi Kibariye de yalnız bırakmadı. Anne-kız doktorla hatıra fotoğrafı çektirdi.

MASKESİZ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kibariye'nin kızıyla pozunu doktoru paylaştı. Doktorun "Hastamızın annesi Kibariye olunca covid filan kalmıyor" yorumu ise tepki çekti. Fotoğrafta maskesiz olunması sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.