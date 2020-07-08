Ünlü oyuncu Johnny Depp'ten tartışma yaratan itiraf: Kızım 13 yaşındayken beraber uyuşturucu içtik

Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada, The Sun'ın avukatları, ünlü aktörün 'ya yalan söylediği ya da belleğinin aşırı uyuşturucu kullanımından olumsuz etkilendiği' tezini işlerken, Johnny Depp'in verdiği ifade tartışma yarattı.

Değil eski eşi Amber Heard, hayatında hiçbir kadına şiddet kullanmadığını iddia eden Depp, diğer yandan 14 yaşından beri insanlığın bildiği tüm uyuşturucuları kullandığını, zira zor bir çocukluk geçirdiğini ve sonrasında başarı ve şöhretle baş etmekte zorlandığını anlattı.

"13 YAŞINDA KIZIMLA UYUŞTURUCU İÇTİK"

Önceki eşi Vanessa Paradis ile evliğinden olan çocuğu Lily-Rose'a 13 yaşındayken uyuşturucu içirdiğini aktaran Depp, "sorumlu ebeveyn olmanın gereğini yaptığını" savundu.

"Lily-Rose'un uyuşturucu içmeyi denemek istediğini söylemesi üzerine kontrolsüz bir çevrede esrar deneyip paranoyak ruhsal çöküntü yaşamasını istemediğini" anlatan Depp, diğer yandan "kendi zulasının iyi kalitede ve güvenilir olduğunu ve Vanessa Paradis ile konuşarak bir kısmını kızıyla paylaşma kararı aldığını" belirtti.

KIZINI TEŞVİK ETTİĞİ İDDİASINI REDDETTİ

Bugün 21 yaşında başarılı bir model-aktris olan kızını çocukken uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiği iddiasını reddeden ünlü aktör, şunları söyledi:

Kızım 13 yaşındaydı ve hepimiz biliriz ki, 1, 12, 13 yaşlarında lise partisine gittiğinizde yanınıza yanaşıp size içki, uyuşturucu, ekstazi ve daha başka bir sürü uyuşturucu vermek isterler, çünkü o yaşlarda bunları kullananlar vardır. Kızım 12 yaşındayken gittiği bir partide uyuşturuculu sigara dönüp dolaşıp kendisine geçirildiğinde ne yapacağını bilmediğini anlattı. Dinle tatlım, dedim, partiye gidersen ve biri sana uyuşturuculu sigara verirse, al ve doğrudan yanındakine pasla, lütfen tanımadığın insanlarla uyuşturucu deneme."

KIZINA "BU ONURU BANA BAĞIŞLA DEMİŞ"

Uyuşturucunun kimyasal katılarak dönüştürülmesinden de korktum. Lütfen, lütfen, lütfen, dedim, hayatında uyuşturuculu sigara sana geçirildiğinde onu gerçekten denemek istediğin an geldiğini hissedersen, gerçekten hazır hissedersen, lütfen bana gel, bu onuru bana bağışla. İlk tecrübeni tanımadığın insanlarla yaşamanı istemiyorum, bilmediğin şeyler içmeni istemiyorum, güvenmediğin şeyler yapmanı istemiyorum.

"BU BİR GÜVENLİK MESELESİ"

Bu bir güvenlik meselesi, babanın bu türden bir durumda kızıyla ilgili endişelenmesi. Çocuk açısından en önemli olan, böyle bir şey yapacaksa, bana dürüst olmasını ve benim de ona dürüst olmamı tercih ederim ki, oraya buraya gidip bir şeyler yapıp bunları benden saklamasın. Onun bana güvenmesini istedim. Kızım hazırım derse, hazırdır. Ortamın mükemmel olması, televizyonun açık, dolabın dondurma dolu, dondurucunun dolu olması, mümkün olduğu kadar hoş tecrübe etme durumunu yaratmaya çalıştım. 13 yaşındaki birinin bir tür paranoyak ruhsal çöküntü yaşamasını istemem. Benim içtiğim marihuananın güvenilir ve iyi kalite olduğunu biliyordum."

"SORUMLU BİR EBEVEYN OLARAK DAVRANDIM"

"Mahkemeye 'kendi kullandığı uyuşturucular arasında ketaminin bulunmadığını ve marihuananın tehlikelerinin farkında olduğunu" anlatan Depp, The Sun'ı temsil eden avukatlardan Sasha Wass'a dönerek şöyle dedi: "Eğer sizin gözünüzde bu yanlışsa ne düşündüğünüze değer veririm, ama ben de kız çocuğu yetiştiriyordum ve kendi bakış açımdan sorumlu bir ebeveyn olarak davrandım."