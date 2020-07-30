Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı

Güzel oyuncu Vildan Atasever ile önümüzdeki aylarda nikah masasına oturması beklenen iş adamı Erkan Akdemir'den kötü bir haber geldi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında nişanlanan çift, yollarını ayırdı. Atasever ile Akdemir'in fikir ayrılığı sebebiyle ilişkiyi bitirme kararı aldığı belirtildi.

AYNI SONU İSTEMEDİ

Günaydın'da yer alan habere göre; daha önce iki evlilik tecrübesi yaşamış olan Atasever'in yeniden aynı sonu yaşamak istemediği, nişanlısına da "Sonunda üzülmektense başında bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi.

2 KEZ NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Ünlü oyuncu, Taylan Kılıç'la ilk evliliğini 2007'de bitirmiş, 2010 yılında evlendiği İsmail Hacıoğlu'ndan ise 2015'te boşanmıştı.