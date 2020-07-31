Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in sosyal paylaşım ağı Instagram'da makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun hayranları, deyim yerindeyse Instagram'ın beğeni ve yorum butonunu çökertti.
31.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:29
"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde "Zeynep" karakterini canlandıran Demet Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, dizinin sezon finali çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu tatilde aldı. Instagram'a sıkça fotoğraf koyan Özdemir'in makyajsız paylaşımı da takipçilerini adeta büyüledi.
ÇİLLERİN GÜZELLİĞİ
Demet Özdemir, paylaşımının altına "Çillere evet" notunu düşerken doğal güzelliği oldukça dikkat çekti.
HAVUZ POZUNU DA PAYLAŞTI
Demet Özdemir'in daha sonra paylaştığı havuz pozuna da hayranları beğeni yağdırdı.