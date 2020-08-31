Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babaannesi Sabahat Evgar, memleketi Manisa'da kılınan cenaze ardından toprağa verildi. Evgar'ın helallik istenirken elini kalbini götürüp gözyaşlarına boğulduğu anlar ise herkesi derinden etkiledi.

31.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.09.2020 07:35

Oyuncu Demet Evgar'ın bir süredir hastanede tedavi gören babaannesi Sabahat Evgar, hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenazesine katılan Evgar, 'sevgilim' dediği babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmazken, cenaze namazında da ön safta yer tuttu.

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BEYİN KANAMASI SONUCU VEFAT ETTİ

Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar'ın babaannesi Sabahat Evgar (88) son yolculuğuna uğurlandı. Kaldığı yazlıkta ayağı kayarak yere düşen Sabahat Evgar, kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Evgar için Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Demet Evgar, annesi Bingül Evgar, babası Levent Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar ile birlikte taziyeleri kabul ederken, babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Demet Evgar annesiyle birlikte ön safta yer tuttu. Helallik istendiği zaman elini kalbinin üzerine koyan Demet Evgar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.