Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak

Kendisi gibi dövüşçü olan John Cena ile 6 yıl süren ilişkisiyle gündeme gelen Nikki Bella, Cena ile ayrıldıktan sonra Artem Chigvintsev sevgili olmuş ve doludizgin bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran ancak bebeğinin cinsiyetiyle ilgili bilgi vermeyen Bella, 9.3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı video ile hayranlarına müjdeyi verdi.

"SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Bella, 11 Haziran Perşembe günü yayınlanacak Total Bellas programında bebeğinin cinsiyetini duyuracağını söyleyerek "Neredeyse 32 haftalık oldu. Aman tanrım, ne kadar çılgınca bir şey! Sadece hepinize merhaba demek ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Çocuğumun cinsiyetini sizlerle paylaşacağım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

500 BİN ABONEYİ SOYUNARAK KUTLAMIŞTI

Dancing With The Stars isimli dans yarışmasında tanıştığı Chigvintsev ile nişanlanan Bella, John Cena ile yaşadığı ilişki ile gündemden hiç düşmemiş ve 2017 yılında Youtube kanalında 500 bin aboneye ulaşmasını Cena ile soyunarak kutlamıştı.