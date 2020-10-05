5 - 11 Ekim tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç yorumladı

KOÇ: Hafta genelinde sağlık, çalışma hayatı, günlük işlerle ilgileneceksiniz. Evcil hayvanı olanların onlara özel ilgi göstermesi gerekebilir. Baş veya böbrekle ilgili bir sağlık sorunu çıkabilir. Gerin etkilerin yüksek olmasına rağmen, koruyucu enerjiler de olduğu için, sorunları aşabilir ve olayları hafif atlatabilirsiniz. Ani gelen bir para moral verecek.

BOĞA: Bu hafta günlük işler, çalışanlar ve sağlıkla ilgili olaylara daha çok zaman ayıracaksınız. Aniden kendinizi kırıcı bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Sakin kalıp, oradan uzaklaşmak en iyisi. Beklediğiniz bir ödemede gecikme olabilir. Ön plana çıkma isteği duyacaksınız. Kadınlardan alacağınız destekle bu haftaki amacınıza ulaşabilirsiniz.

İKİZLER: Aşk ve çocuk konuları haftanın ana teması. Duygularınızı içinize atarak, yansıtmak istemeyeceksiniz. Aklınızla, duygularınız başkalarının ne düşüneceği fikriyle çatışma halinde olacak. Önemli olan sizin neyi istediğiniz, unutmayın. Hafta sonuna doğru bazı yeni anlaşmalar yapma ihtimalini değerlendirebilir, ek kaynak bulabilirsiniz.

YENGEÇ: Ailenize, evinize ve gayrimenkul konularına yoğunlaşacaksınız. Duygularınızı uç noktalarda yaşayacağınızı bilmenizde yarar var. İyiyi de kötüyü de olduğundan fazla büyütmeyin. Ani iletişim krizi çıkabilir. Ancak, yumuşatıcı bir etki nedeniyle olayları büyümeden çözebilirsiniz.

ASLAN: Kardeş, yakın çevre, iletişim bu haftanın ana odağı. Uzak akrabalarınızla ilgili can sıkıcı gelişmeler olabilir. Şehir dışı yolculuklarda kaza riskine dikkat etmekte fayda var. İş yüzünden ailede tartışma çıkabilir. Geçmişte özveriyle emek verdiğiniz işlerin güzel sonuçlarını alabilirsiniz.

BAŞAK: Kazançlarınıza odaklanacaksınız. Kardeşiniz veya yakın arkadaşınızla aranızdaki bir alacak-verecek meselesi yüzünden problem çıkabilir. Yurt dışı, hukuk, eğitim ve turizm işi yapanların alacakları gecikebilir. Bu hafta aşk ve çocukla ilgili sorunları aşma fırsatını yakalayacaksınız.

TERAZİ: Kendinize odaklandığınız bir dönemdesiniz. Bu hafta kadınlarla ilgili kadersel temalı ve zorlayıcı olaylar gelişecek. Hafta sonuna doğru enerjiler daha da sertleşeceği için sakin olun. Ailevi sorunları ise aşma fırsatı mevcut, yeter ki başkalarının ne düşündüğünü takmayın. Ortak veya eşinizle maddi nedenlerle kriz yaşayabilirsiniz.

AKREP: Daha içe dönük olacaksınız. Madde değil manayı arayabilirsiniz. Kariyeriniz ve pozisyonunuzla ilgili olarak nafile emek verdiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak ektiklerinizi biçmenize az kaldığını bilmelisiniz. Bu hafta kaçışınızın mümkün olmadığı zorlayıcı olaylar yaşayacağınızı bilin. Akışa uyan, geleni kabul eden kazanacak.

YAY: Kariyerinize ve hayattaki genel yerinize yoğunlaşacaksınız. Bu hafta tanışacağınız yatırım uzmanı, bankacı gibi kişilerin size zarar verme ihtimalinin yüksek olduğunu bilmenizde fayda. Çok kar edeceğim derken elinizdekinden de olmayın. Hisleriniz ve çalışma hayatınızdaki kadınların desteğiyle bu haftaki amacınıza ulaşabilirsiniz.

OĞLAK: Yurt dışı, eğitim, yolculuk, hukuk ve uzak akrabalar haftanın ana temaları. Geçmişte kalan ve bir kadınla ilgili maddi sorunlar aniden ortaya çıkarak can sıkıcı olabilir. Kardeş veya kuzeninizle kavga riskinin yüksek olduğunu unutmayın. Kendinize dönük eleştirel ve sorgulayıcı dönemi bu hafta itibarıyla kapatarak yol alma şansı yüksek.

KOVA: Ödemeler, kredi veya miras işlerine daha çok zaman ayıracağınız bir hafta. Devam eden hastalığı olanlar operasyon geçirebilirler. Ancak bu haftanın ameliyat için çok da iyi olmadığını bilmeniz ve ertelenebilir bir durum varsa, ertelemeniz sizin için daha iyi. Kardeş, kuzen veya yakın arkadaşınızın desteğini alarak yol alabilirsiniz.

BALIK: Evlilik ve ortak projeler yoğunlaşacağınız konular. Geçmişte bir kadına yaptığınız hatanın sonucu olarak krizli olaylar gelişebilir. Abartılı tepkiler verme ihtimalinizin yüksek ve enerjilerin de gergin olması sebebiyle, bu tür gelişmelerde yangına körükle gitmeyin. Olayları iyice akıl süzgecinden geçirirseniz doğruyu bulabileceksiniz.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.