Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?

KOÇ : Aile veya gayrimenkul işlerine yoğunlaşacaksınız. İletişimle ilgili sorunların had safhaya çıkması söz konusu. Duygu ve mantık dengesini de kurmak zor olacağı için, bu haftayı mümkün olduğunca mesafeli geçirmeye çalışmak en iyisi. Eşinizle sevgi ve para konularında uyumu yakalayabilirsiniz. Ortak iş yapanlar, maddi verimini alabilirler.

BOĞA : Salı gününden itibaren kardeş ve yakın çevrenizle ilgili konular ön planda olacak. Evlilik veya ortaklıkla ilgili olarak, geçmişteki emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Kariyerinizle ilgili konularda, duygusal kararlar vermemeniz gereken bir dönemdesiniz. Unutmayın ki; ani ve fevri davranmak insanları yanlış kararlara sürükler.

İKİZLER : Hafta genelinde maddi, manevi değerlerinize odaklanacaksınız. Eğitim, hukuk, yurt dışı ve yolculukla ilgili konularda çıkabilecek aksiliklere karşı dikkatli olmalısınız.Abartılı tepkiler vermemelisiniz. Bazı ikizler burçları yeni bir anlaşma ile kariyer yaşamlarında yükselebilirler. Sosyal çevrenizde bazı üzücü gelişmeler yaşanılabilir.

YENGEÇ : Ödemeler, miras, kredi işlerine ve ameliyat gibi olaylara karşı daha sakin tavırlar ortaya koymaya çalışmalısınız. Çünkü çok tepkisel davranma riskinizin yüksek olduğu bir hafta. Maddeye değil, manaya odaklanmanız sizin hayrınıza olacak. Ticaretle uğraşanlar için, yeni anlaşmalar yaparak hedeflerine ulaşma fırsatı mevcut.

ASLAN : Kariyer veya konumunuzla ilgili olarak, bir kadının da desteğiyle, ektiklerinizi biçme ve hasat zamanı. Ancak genel anlamda hem duygusal hem de mantıksal konularda, uç noktalarda gelgitler yaşayacaksınız. Bu hafta asla ani kararlar almayın. Normalinize göre, Daha içe dönük ve inziva modunda bir dönemdesiniz.

BAŞAK : Sosyal olarak aktif olacağınız bir hafta. Ticari olarak geçmişten itibaren çalışmalar yapanlar, bu konularda ek gelir fırsatı yakalayacaklar. Kardeşlerinizden ve yakın çevrenizden de hak ettiğiniz değeri görerek sevinebilirsiniz. Aşk veya çocuklarınızla ilgili konularda ise; olayları ve duyguları abartmazsanız sizin için daha iyi olacak.

TERAZİ: Aile ve emlak konularında bir süredir devam eden sorunların, had safhaya çıkmasıyla oldukça zorlanabilirsiniz. Abartılı tepkiler vermenin kimseye faydası olmaz, dikkatli olun. Maddi konularda ise; belki de bir kadının desteğiyle, hak ettiğiniz imkanlara ulaşabileceksiniz. Eşiniz veya ortağınızla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

AKREP : Yurtdışı, eğitim, hukukla ilgili işler ve yolculuklar bu haftanın ana teması. Genel enerjilerin zorlayıcı olduğu bu hafta kardeş veya yakın çevrenizle ilgili olaylar canınızı sıkabilir. Günlük yaşamınızda emek verdiğiniz tüm konuların karşılığını alabilirsiniz.Duygularınız bu hafta sizi yanıltabileceği için, önemli kararları ertelemek en iyisi.

YAY : Ödemeler, krediler, ek gelirler, miras veya ameliyat gibi konulara odaklanacaksınız. Bu hafta genel olarak duyguları ve düşünceleri kafanızda büyütme riskine dikkat etmelisiniz. Aşk veya çocukla ilgili duygusal konularda ise; istediğiniz doyuma ulaşacaksınız. Ortak iş yaptığınız kişilerle de maddi konularda uyumu yakalayacaksınız.

OĞLAK : Evlilik ve ortaklı işlere odaklanacaksınız. Yönetici pozisyonunda çalışanlar, bir kadının ayağını kaydırmasıyla işinden olabilirler. Bazıları ise kendi istekleriyle istifa edebilirler. Ancak bu hafta önemli karalar almamak en iyisi. Aileden bir kadın ise, size moral verecektir. Kendinize ve evliliğinize dönük olarak hislerinizi uç noktalarda yaşayacaksınız.

KOVA : Bu hafta dürtüsel ve fevri davranma riski yüksek. Genel enerjiler biraz moral bozabilir. Eşinizin ailesinden gelecek maddi destekle yüzünüz gülebilir. Ortak iş yapanlar ise; ortaklarının kuracağı bağlantılarla kazançlarını artırabilirler. Kardeş veya yakın çevrenizdeki kadınlarla ilgili emeklerinizin karşılık bulması sizi mutlu edebilir.

BALIK : Aşkınız, çocuğunuz veya hobilerinizle vakit geçirebilirsiniz. Bu konularda çıkabilecek aksiliklere karşı tavrınız abartılı olabilir. Daha sakin davranmak ve akışa uyum sağlamak en iyisi. Bu hafta başınızı çarpmalar ve kazalara karşı korumalısınız. Ortak ticaret yapanlar gelirini artırabilir. Bekarlar yakın çevrelerinden biriyle evliliğe dönük adım atabilirler.