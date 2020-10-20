Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler açılacak mı?

Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre içerisinde üniversilerde yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin aaçıklamada bulundu. Üniversiteler Ekim ayında açılacak mı? İşte, ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin açılmasına yönelik, ''Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabiki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.'' ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul öncesi, birinci sınıf ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını yineleyerek okullarda eğitime geçecek öğrencileri uyardı. Öte yandan lise 9. 10. 11. sınıflar ve ortaokul 5. 6. 7. sınıfların durumuyla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

YÖK ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ KILAVUZU

YÖK üniversitelerde pandemi kılavuzu yayınlayarak;

Akademik-idari personel ile öğrencileri salgından korumaya yönelik tedbirler

Salgına yönelik uygulamalarda yetkili üniversitelerin ilgili kurullarında farklı tedbirler alınmıştır.

Vaka ve temaslı durumunda ne yapılacak?

Kılavuzda üniversite yerleşkeleri içerisinde pozitif vaka saptanması durumunda "temaslılar" ve "yakın temaslıların" tespit edilerek ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yakın temaslıların hemen izole edilmesi bilgisine yer verildi.?

Maske kullanılmalı, ortamlar sıkça havalandırılmalı

Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır. Ortak kullanılan mekânlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sıkça havalandırılmalıdır.

Kişisel hijyen ve ortak kullanılan aletlerin dezenfeksiyonu

Kampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılmalı, araçlara biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanmalıdır. Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenmeli ve temiz olarak saklanmalıdır. Öğrencilere ve tüm personele yönelik, bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan önce ve sonra dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılmalıdır.

Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi önerisi

Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenmelidir. Ortak kullanılan mekânlarda kişi sayısı azaltılmalıdır. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mümkün olduğunca toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya online yapılmalıdır. Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gereklidir. Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyallere yer verilmeli, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır. Korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer verilmelidir.