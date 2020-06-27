Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı

Üniversite sınavı sırasında evinden ve dışarıdan paylaşımlar yapan Merve Boluğur, "Sınava girmedi mi? soruları üzerine "Panik yapmayın. Seneye gireceğim inşallah" paylaşımında bulundu.

SINAVA HAZIRLANIYORDU

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Merve Boluğur, üniversite sınavına hazırlanmaya başladığını açıklamıştı. Boluğur, takipçilerinin "Hangi bölümü istiyorsunuz?" sorusuna ise "Şu an 3 bölüm arasında gidip, geliyorum. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çocuk Gelişimi ve Psikoloji..." yanıtını verdi.

SINAV SIRASINDA EVDEN VE DIŞARIDAN PAYLAŞIM YAPTI

Bugün sabah saatlerinde başlayan ve öğlene kadar süren YKS'nin ilk oturumu TYT sırasında evinden ve dışarıdan paylaşımlar yapan güzel oyuncu takipçilerini şaşırttı.

"SENEYE İNŞALLAH"

Kendisine yöneltilen "Sınava girmedin mi?" soruları üzerine ise tekrar paylaşım yapan Merve Boluğur, "Panik yapmayın. Seneye gireceğim inşallah" ifadelerini kullandı.