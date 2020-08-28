Ümraniyespor, Moussa Sow'u renklerine bağladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli forvet Moussa Sow ile resmi sözleşme imzaladı.
28.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:28
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli forvet Moussa Sow ile resmi sözleşme imzaladı.
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TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor, forvet hattını deneyimli futbolcu Moussa Sow ile güçlendirdi. İstanbul temsilcisi, 34 yaşındaki deneyimli golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti. - İSTANBUL