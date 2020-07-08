ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDAKİ EVLİ ÇİFTİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASININ DAVASI BAŞLADI

Haber Yüksel KOÇ İstanbul DHA

Ümraniye'de TEM otoyolunun kenarında bekleyen minibüse çarptıktan sonra arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren Çağan Çokcan ve eşi Dilek Dereli Çokcan'ın ölümüne ilişkin davaya başlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan minibüs şoförü Doğukan Yıldız ve avukatı katıldı. Müştekiler İzzet Çokcan ve Fahri Dereli ile avukatları Yavuz Selim Şengün de duruşmada hazır bulundu.

SANIK SAVUNMASINI YAPTI

Savunması alınan sanık Doğukan Yıldız, olay günü aracının arıza yaptığını belirterek, Ben yolun ortasında durup kazaya sebep olmamak için vitesi boşa alıp el freni yardımıyla emniyet şeridine geçtim. Araçtan inip çevresinde tertibat alacaktım. Bu sırada arkadan gelen motosiklet benim aracıma çarptı. Olayın şoku ile içeriye girip kapıları kapattım dedi.

ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Daha sonra araçtan indiğini söyleyen Yıldız, Böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm dedi. Müşteki İzzet Çokcan, kazada yaşamını yitiren Çağan Çokcan'ın oğlu, Dilek Dereli Çokcan'ın da gelini olduğunu belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki Fahri Dereli de Çağan Çokcan'ın damadı, Dilek Dereli Çokcan'ın da kızı olduğunu belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

MOTOSİKLETE ÇARPARAK SÜRÜKLEYEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Minibüse çarptıktan sonra yola savrulan motosiklete çarpan özel halk otobüsü şoförü Cüneyt Orakcı tanık olarak dinlendi. Sultanbeyli-Mecidiyeköy hattında çalıştığını söyleyen Orakcı, Olay günü Mecidiyeköy istikametinde sağ şeritte seyir halindeyken bir motosikletin yanımdan hızlı bir şekilde emniyet şeridinden geçtiğini ve emniyet şeridinde durmakta olan araca çarptığını gördüm. Motosiklet duran araca çarptıktan sonra benim kullandığım araca doğru geldiğini görünce hemen sola kaçmak istedim. Hatta soldaki araca çarptım ancak motosikletin bana çarpmasına engel olamadım. Fren yaptım ancak duramadım, bu nedenle sola kaçtım. Benim hızım 73 kilometre idi dedi. Orakcı, motosikletin çarptığı minibüsün etrafında herhangi bir uyarıcı işaret görmediğini söyledi. Kazanın oluşumunda tarafların kusur oranlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2020 tarihinde Çağan Çokcan'ın kullandığı motosikletin, şüpheli Doğukan Yıldız yönetimindeki araçla çarpıştığı, çarpışma sonucu Çağan Çokcan ve eşi Dilek Dereli Çokcan'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kazada yaşamını yitiren Çağan Çokcan'ın emniyet şeridini ve banketleri kullanma kuralını, şüpheli Doğukan Yıldız'ın da zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklama ve park etme kuralını ihlal ettiği savunulan iddianamede, hem maktül hem de şüphelinin kazanın meydana gelmesinde kusurlu oldukları iddia ediliyor. İddianamede şüpheli Doğukan Yıldız'ın, Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Çağan Çokcan, Ümraniye TEM otoyolunda 10 Ocak 2010 tarihinde eşi Dilek Dereli Çokcan ile birlikte motosikletle seyir halinde iken yol kenarında bekleyen minibüse çarpmış, çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklete arkadan gelen Özel Halk Otobüsü de çarparak sürüklemişti. Kazada Çokcan çifti yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Doğukan Yıldız ve Özel Halk Otobüsü şoförü Cüneyt Orakcı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan minibüs şoförü Doğukan Yıldız, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Soruşturma sonucu Doğukan Yıldız'a dava açılırken, otobüs şoförü Cüneyt Orakcı hakkında da takipsizlik kararı verilmişti.