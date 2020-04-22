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Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik

Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, 6 Kasım 2002 tarihinde 6-0 kazandıkları Galatasaray derbisiyle ilgili "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta 5-2 de yenilebilirdik" ifadelerini kullandı.

22.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:44

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, 6 Kasım 2002 tarihinde 6-0 galip ayrıldıkları Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Özat, sarı lacivertli formayı giydiği dönemde Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 6-0 galip geldikleri maçla ilgili olarak, "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta 5-2 de yenilebilirdik. Her attığımız gol oldu. Galatasaray'ı 4-0 yendiğimiz maçın öncesinde Aziz Yıldırım beni Hasan Şaş'la kıyaslayarak motive etmişti. Aziz başkanın böyle motive yöntemleri vardı. Çalıştığım en iyi hocalar Fatih Terim ve Christoph Daum'du." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMA HAYALİM VAR"

Deneyimli teknik adam sarı lacivertli takıma gelme iddialarıyla ilgili olarak "Alnımızda ne yazıyorsa o olsun. Hayalim var ama beklentim yok" diye konuştu.