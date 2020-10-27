Türklük vurgusunu ön plana çıkartan milliyetçi kesimin ülkücü sözleri, geçmişten günümüze her zaman değerini korumuştur. Bizler de, bu yazımızda en güzel ülkücü sözleri ve en etkileyici ülkücü sözleri sizler için hazırladık. Peki ülkücü sözleri nelerdir? En güzel ülkücü atasözleri ve cümleleri hangileridir?

EN GÜZEL ÜLKÜCÜ SÖZLERİ

Varlığın neydi ki, bir yumruk yüreğim kadar, sen yokluğuna bak birde, gök girsin kızıl çıksın, TENGRİ dağı kadar…

Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, Soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt'a it, ite yavrum dediler, Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!

Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur sorun itin havlaması değil kurdun yokluğudur…

Ne kaya kaleler ne demir kapılar ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle dövüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!.

Yıkıldı putlar dirildi Bozkurtlar…

Ya devlet başa ya kuzgun leşe.Var olsun TÜRK bakışlarvar olsun BOZKURT yürekler.

Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir, Zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.

Siz ölürseniz, Bozkurt yetim kalır, damarlarımdaki kanın boynu bükük, dilime küf düşer, al sancak üşür, …Börküm ısıtmaz, pusatım ikinci vuruşta ancak keser, lal olur ötüken dağı, kadrimi bilmez güneş, gece canavar olur, hilali boğazlar orta yerde..

Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

Biz hikâyemizi karanlıklara yazdık! İsteyen mum ışığıyla da okur! Lakin okumasını bilmeyene güneş bile fayda etmez! Biz nefes aldıkça! Alem'de şer Oğuz'da er tükenmez…

Damarda durmaz kan varsa akacağı, gerekirse taş atan tanklar yapacağız.

Türkiye'de, Türk kalabilmektir yangınımız….Yakana hamd olsun…

Oğuz Han'dan bugüne Kürşad' dan Kül Tegin'e kağandan uç beğine tonyukuklar korkutlar dirilecek Bozkurtlar !

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Son kaleni iyi koru Türk Milleti zira vatanı hainlerden koruyacak bir tek ülkücüler kalmıştır!

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

Biz aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz. Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz

Ey Türk, Titre ve Kendine Dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Kim bozabilir senin ilini ve töreni!..Bilge Kağan

Zafer, asIa mahvoIdukIarını zannedenIer tarafından kazanıIamaz…

Türk devIetinin yeniImez, zinde hayat gücü ve Türk miIIetinin teminatı ve istikbaIi gençIiktir.

Türklüğü yüceltmek için yaşa. Türk'e kılıç kaldıran eli kır!