Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü

Ukrayna'nın Devlet İstatistik Kurumu (Gosstat), 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yayınladı. Buna göre, Ukrayna'da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 1,5 azaldı.

BU YIL YÜZDE 5 KÜÇÜLME BEKLENİYOR

Ukrayna Merkez Bankası, Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğini açıklamıştı.