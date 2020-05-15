Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 küçülme kaydetti.
15.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:28
Ukrayna'nın Devlet İstatistik Kurumu (Gosstat), 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yayınladı. Buna göre, Ukrayna'da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 1,5 azaldı.
BU YIL YÜZDE 5 KÜÇÜLME BEKLENİYOR
Ukrayna Merkez Bankası, Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğini açıklamıştı.