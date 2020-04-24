Ukrayna, Ermeni Soykırımı ifadesini yasakladı

Ukrayna, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri ve "Ermeni Soykırımı" ifadesinin kullanılmasını yasakladı.HÜkümet, yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

"TÜRKİYE'Yİ SOYKIRIM İLE SUÇLAMAYIN"

Ukrayna yönetimi ise sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladığını duyarak, son noktayı koydu. Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.

ABD SÖZDE SOYKIRIMI KABUL ETMİŞTİ

ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.