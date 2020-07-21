Büyükanne denizde fazla açılmasını engellemek istediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Ukrayna'da torununu plaja götüren büyükanne, torununa, tasma takarak yüzmesine izin verdi. Büyükanne kendisini, "Denize açılmasını engellemek için yaptım" sözleriyle duyurdu.
21.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:31
Ukrayna'da torununu plaja götüren büyükanne, torununa tasma takarak yüzmesine izin verdi. Büyükannenin tavrı tepkilere neden olurken kendisini "Denize açılmasını engellemek için yaptım" sözleriyle savundu.
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Olay, Ukrayna'nın Zaporozhye kentindeki Primorsky Posad plajında yaşandı. Büyükanne, torununun beline bağladığı tasma ile yüzmesine izin verdi.
DAHA ÖNCE DE DURAKTA UNUTMUŞ
Çocuğun boğulma ihtimaline karşı belinden bağladığı tasma ile yüzmesine izin veren büyükannenin daha önce, otobüs durağında torununu unuttuğu da bildirildi. Adı açıklanmayan büyükanne tepkilerin ardından kendisini "Denize açılmasını engellemek için yaptım" sözleriyle savundu.