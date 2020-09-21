Uğur Arslan kimdir? Uğur Arslan kaç yaşında? Uğur Arslan aslen nereli? Uğur Arslan evli mi? Uğur Arslan şiirleri!

Yaptığı televizyon programları ile tanıdığımız Uğur Arslan kimdir? Uğur Arslan nereli? Uğur Arslan kaç yaşında? Uğur Arslan şiirleri ve albümleri neler?

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Uğur Arslan 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası işçi, annesi ev hanımıdır. 1978 yılında İstanbul Karagümrük Muallim Naci İlköğretim Okulu'nda başladığı öğrenimini, Orta Doğu Koleji'nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Sakarya Kampüsü Makine Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. İşe girdiği fabrikadan kısa sürede ayrılarak lise yıllarındaki sunuculuk ve spikerlik idealini gerçekleştirmek için Ak Radyo'da program sunuculuğu yapmaya başladı. Bir yıl sonra da Kanal 7 televizyonunda sunuculuk ve sonrasında program yapımcılığına başladı. Bir yıl sunuculuk, spikerlik eğitimini aldıktan sonra Amerika'da New York Film Akademisi'nde yönetmenlik eğitimi gördü. Temmuz 1999'da New York'ta ilk kısa filmini çekmeye başladıktan bir ay sonra askerlik görevini yapmak üzere Türkiye'ye döndü. Askerliğini İzmir Narlıdere'de yaptı.

Daha çok yazdığı ve seslendirdiği şiirleriyle tanınan Uğur Arslan, Kanal 7'de önceleri Ramazan aylarında yayınlanan, sosyal yardım içerikli Deniz Feneri adlı TV programını sunmaya başladı. Eski sinema oyuncusu Osman Yağmurdereli ve İsmail Uğurlu ile birlikte sunduğu program kısa sürede büyük ilgi görünce 1998 yılında aynı isimde "Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"ni kurarak Yönetim Kurulu Başkanlı'ğını yaptı. Bir dönem TGRT'de Yol Hikâyeleri isimli programı sundu. Kendi şiirlerini seslendirdiği çeşitli albümler çıkaran Uğur Arslan, FOX kanalının evlendirme programı Su Gibi programını Songül Karlı ile birlikte sunmaya başladı ve 2013 Hazıran'ında bu program sona erdi. Yine aynı kanalda bir sonraki sezon Mucize Hayatlar isimli programı sundu.Ancak ilgi görmeyince program yayından kaldırldı. Bunun üzerine Uğur Arslan FOX TV'le olan anlaşmasını sonlandırdı. 2014 Mart'ında yeniden Kanal 7'de Uğur Arslan'la Umut Var isimli programı sunmaya başlamıştır. 2012 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Benzemez Kimse Sana adlı programda yarıştı. Şimdilerde Seda Sayan ile birlikte Star TV'de yayınlanmakta olan Evleneceksen Gel programını sunmaktadır.

UĞUR ARSLAN ŞİİRLERİ!

Adı Mehmet (Ene Mehmet)

Aziz Yarim

Bazen

Beni Sana Yönlendir

Beni Tanırsın Sen

Bir Çiçek Aldım

Deniz Feneri

Er Mektubu

Gölgeli Adam

Gözlerin

Günahsız Aşk

Her şey Vatan İçin

Kavuşursak Biteriz Biz

Karagümrük yanıyor Polis Beni Arıyor

Korkuyla Umut Arası

Lise Fotoğrafı

Namın Yürüsün

Satılık Aşk

Sen Ve Ben

Seni Yağmurdan Sonra Seveceğim

Sultaniyegah Sirto

Şu Metris

Urfalı

Uyuyan Güzel

Yedi Zılgıt

Yıldız Gözlüm

Yollar

UĞUR ARSLAN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Deniz Feneri Şiirleri Müzikleri 2 Beni Tanırsın Sen, 2000

Deniz Feneri Şiirleri 3 Kavuşursak Biteriz, 2003

Biz Barışmayız Artık Deniz Feneri Şiirleri 4, 2005

Bir Ayrılığın İlk Günü, 2008

Deniz Feneri, 2013