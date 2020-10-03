Uçaklar havalanıyor! Fenerbahçe'den taraftarlarına transfer müjdesi

Uzun yıllardır istediği başarıdan uzak kalan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon işleri sıkı tutmak istiyor. Sezon başı Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut ile anlaşan sarı lacivertli ekip, şimdiye kadar toplamda 15 transfer gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin 2 transfer daha yaparak transfer sezonunu tamamlayacağı konuşulurken, bu isimlerin Perotti ve Ze Luis olduğu aktarıldı. Bugün, sarı lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Yapılan paylaşımda uçak videosuna yer verilerek yeni transfer müjdelendi. Bu transferin yüksek ihtimalle Perotti olduğu konuşuluyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERLERİ

Transfer sezonunu eski futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile açan Fenerbahçe; İsmail Yüksek, Barış Sungur (Kiralık gitti), Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Enner Valencia, Filip Novak ve Mbwanna Samata'yı kadrosuna kattı.